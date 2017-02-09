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Активист Войны на Донбассе
Активист Войны на Донбассе
10.02 10:51 | число просмотров 410 число постов 11
Блогеры обсуждают пропажу на Донбассе экс-активиста группы Война Олега Васильева, которого Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель называл "чучелом еврея". Известный математик и радикальный оппозиционер получил убежище в Финляндии под именем Серое Фиолетовое. Европейская жизнь довела активиста до идеи провести акцию в ДНР.
 
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Активист поехал в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ
Активист поехал в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ
Евгений Берг
10.02 10:51 |  число просмотров 78
(«Медуза»)
 31 января в самопровозглашенной Донецкой народной республике пропал гражданский активист Серое Фиолетовое, также известный как Олег Васильев, — агендер, предпочитающий идентифицировать себя в среднем роде. Васильев отправился в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, — однако после пересечения границы перестал выходить на связь. Знакомые активиста полагают, что он был задержан сотрудниками министерства государственной безопасности ДНР. 9 февраля в твиттере Васильева появилось сообщение, в котором говорится, что с ним все в порядке, но друзья сомневаются, что твит написал он; связи с ним нет. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

Олег Васильев — бывший участник арт-группы «Война», борец за права ЛГБТ, математик и публицист. Известен, в частности, своим участием в акции «Памяти декабристов (ПэДэ)», организованной «Войной» в 2008 году, — он выступил в роли гея, «повешенного» в здании магазина «Ашан». В 2014-м получил политическое убежище в Финляндии; на родине, по словам Васильева, он подвергался преследованию за участие в ЛГБТ-акциях.

Васильев собирался провести в Донецке перформанс, об этом «Медузе» рассказала украинская журналистка Екатерина Сергацкова. Знакомая Васильева (просила не указывать имя) добавила, что он планировал «мирную художественную акцию». По информации«Медиазоны», акция готовилась «от имени ЛГБТ-сообщества». Сначала Васильев планировал перформанс в Авдеевке, на территории, контролируемой украинскими вооруженными силами, однако позже передумал, поскольку «там было тихо».

Проводником Васильева в Донецке, по словам Сергацковой, стал российский активист (бывший участник прокремлевского молодежного движения «Наши») Никита Томилин. «Он говорил, что у него связи в МГБ [министерстве государственной безопасности ДНР] и все будет гладко», — сказала Сергацкова...
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