Олег Васильев — бывший участник арт-группы «Война», борец за права ЛГБТ, математик и публицист. Известен, в частности, своим участием в акции «Памяти декабристов (ПэДэ)», организованной «Войной» в 2008 году, — он выступил в роли гея, «повешенного» в здании магазина «Ашан». В 2014-м получил политическое убежище в Финляндии; на родине, по словам Васильева, он подвергался преследованию за участие в ЛГБТ-акциях.

Васильев собирался провести в Донецке перформанс, об этом «Медузе» рассказала украинская журналистка Екатерина Сергацкова. Знакомая Васильева (просила не указывать имя) добавила, что он планировал «мирную художественную акцию». По информации«Медиазоны», акция готовилась «от имени ЛГБТ-сообщества». Сначала Васильев планировал перформанс в Авдеевке, на территории, контролируемой украинскими вооруженными силами, однако позже передумал, поскольку «там было тихо».

Проводником Васильева в Донецке, по словам Сергацковой, стал российский активист (бывший участник прокремлевского молодежного движения «Наши») Никита Томилин. «Он говорил, что у него связи в МГБ [министерстве государственной безопасности ДНР] и все будет гладко», — сказала Сергацкова...