Замгенпрокурора Владимир Малиновский в своем ответе на запрос КС соглашается с позицией Дадина, что само по себе повторное нарушение закона о митингах не может «рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений». Он призвал изменить уголовное и, вероятно, административное законодательство для устранения неопределенности.

В ДВФУ также отметили, что статья Уголовного кодекса нарушает принцип non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление). Там подчеркнули, что по санкциям статья за повторное нарушение на митингах соответствует некоторым видам убийства, а это несоразмерно общественной опасности...