| Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний экстази при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).
В исследовании примут участие 230 человек. Если оно покажет, что этот препарат действительно эффективен для таких пациентов, то его могут одобрить для продажи — тогда он появится на рынке к 2021 году.
В предыдущих исследованиях благодаря экстази подавляющему большинству пациентов удалось значительно улучшить свое состояние, причем даже через 3,5 года результат сохранился. Если в третьей фазе испытаний результаты окажутся такими же, то этот препарат станет лучшим методом лечения из всех имеющихся. Однако предполагается, что его прием будет совмещен с курсом психотерапии.
Посттравматическое стрессовое расстройство развивается как следствие сексуального насилия, смерти близкого, участия в военных действиях. Человек с ПТСР испытывает сильную тревогу, ему снятся кошмары, и такие люди чаще
заканчивают жизнь самоубийством.
Врачи могут использовать психотерапию, антидепрессанты, нейролептики, но через год восстанавливается только треть пациентов. Для помощи людям с ПТСР даже воспитывают
собак-ассистентов.
Экстази и другие средства, отнесенные к нелегальным, уже много десятилетий считают перспективными препаратами для лечения разнообразных состояний, в том числе в паллиативной помощи
— они уменьшают боль и тревогу. Однако изучение этих препаратов затруднено
законодательством разных стран.