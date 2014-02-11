В исследовании примут участие 230 человек. Если оно покажет, что этот препарат действительно эффективен для таких пациентов, то его могут одобрить для продажи — тогда он появится на рынке к 2021 году.

В предыдущих исследованиях благодаря экстази подавляющему большинству пациентов удалось значительно улучшить свое состояние, причем даже через 3,5 года результат сохранился. Если в третьей фазе испытаний результаты окажутся такими же, то этот препарат станет лучшим методом лечения из всех имеющихся. Однако предполагается, что его прием будет совмещен с курсом психотерапии.