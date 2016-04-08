Штаб Хиллари Клинтон

В трех словах : Консервативный. Профессиональный. Скучный.

Хиллари Клинтон занимается политикой несколько десятков лет и даже президентом стать уже пыталась — неудивительно, что она играет по всем правилам, принятым в таких случаях в Америке. На кампанию Хиллариработает больше семисот человек, сидящих в бруклинском офисе штаба, — и это не считая инфраструктуры на местах; каждая запись в твиттере кандидата согласовывается с несколькими людьми; все организовано, расписано и спланировано. Результат — очень техничная кампания без выходов за рамки дозволенного или возможного. С одной стороны, все работает как часы — Клинтон удается почти обходиться без откровенных пиар-провалов, а неудобные темы вроде ее отказа выпускать тексты выступлений перед банковскими работниками, за которые она получала сотни тысяч долларов, быстро заминаются. С другой — штабу Клинтон так и не удалось развеять общее впечатление о своем кандидате как о человеке, который никогда не бывает искренним и всегда говорит то, что ей выгодно, — возможно, потому, что и сам этот штаб работает механистично и по накатанной.

Главный человек. Джон Подеста, образцовый вашингтонский инсайдер, который любит бегать и увлекается инопланетянами. (Подеста даже говорил, что постарается убедить Клинтон, если она станет президентом, рассекретить все правительственные файлы, связанные с НЛО.) В 1988-м Подеста основал вместе с братом лоббистскую фирму The Podesta Group, которая существует до сих пор и которую, в частности, уличали в сотрудничестве со Сбербанком и с руководством Саудовской Аравии — страны, где наблюдаются большие сложности с соблюдением прав человека. Впрочем, в последние 25 лет Подеста в основном работал не там, а в Белом доме: давний знакомый семьи Клинтон, он служил заместителем руководителя администрации мужа — Билла Клинтона, когда тот был президентом, — и разбирался с последствиями нескольких скандалов, например с Моникой Левински. Сотрудничал Подеста и с Бараком Обамой — и, вполне вероятно, если Хиллари Клинтон станет президентом, возглавит ее администрацию.

Именно почтовый ящик Подесты в марте взломали хакеры Fancy Bear, которые могут быть связаны с Россией. Сама переписка была опубликована WikiLeaks в октябре — но ничего слишком компрометирующего там так и не обнаружилось, что лишний раз подтвердило репутацию Подесты как человека крайне осторожного и профессионального...