  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Пытки Дадина
Пытки Дадина
1.11 11:17 | число просмотров 8881 число постов 42
Ильдар Дадин, приговорённый к трем годам заключения за три одиночных пикета, сумел передать на волю записку о зверствах в колонии Сегежа. Оппозиционного активиста регулярно избивают и унижают сотрудники администрации, включая начальника колонии. Ильдар просит о срочной помощи из-за угрозы его жизни
 
Сюжеты
Михалков против "Ельцин Центра"
19.12 число просмотров 877 число записей 11
 
Судьба ПАРНАСа
18.12 число просмотров 1875 число записей 32
 
Сирия наш
18.12 число просмотров 13408 число записей 56
 
Новый госсекретарь США
16.12 число просмотров 803 число записей 5
 
"Острова дружбы"
16.12 число просмотров 1253 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3181 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2720 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
"Избивали по 10-12 человек одновременно, ногами"
"Избивали по 10-12 человек одновременно, ногами"
Ильдар Дадин
1.11 11:14 |  число просмотров 2448
(«Медуза»)
 «Медуза» публикует письмо Ильдара Дадина жене Анастасии Зотовой, в котором он сообщает о пытках в сегежской колонии ИК-7, организованных начальством. Дадин — первый из осужденных по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга» (212.1 УК). К уголовной ответственности его привлекли за задержания на одиночных пикетах. 

Письмо записано 31 октября 2016 года адвокатом Алексеем Липцером со слов Дадина.

Настя! Если решишь опубликовать информацию о происходящем со мной, то попробуй распространить ее как можно более широко. Это увеличит шансы на то, что я останусь жив. Знай, что в колонии ИК-7 действует целая мафия, в которой участвует вся администрация учреждения: начальник колонии майор внутренней службы Коссиев Сергей Леонидович и абсолютное большинство сотрудников колонии, включая врачей.

С самого прибытия в колонию 10 сентября 2016 года у меня сразу отобрали практически все вещи и подкинули два лезвия, а затем при обыске «нашли» их. Здесь это повсеместная практика — применяется для того, чтобы обязательно посадить вновь прибывших в ШИЗО, чтобы они сразу поняли, в какой ад попали. В штрафной изолятор меня отправили без всяких постановлений, но при этом отобрали все вещи, включая мыло, зубную щетку, зубную пасту и даже туалетную бумагу. В ответ на эти незаконные действия я объявил голодовку.

11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Коссиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день четыре раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО.

12 сентября 2016 года пришли сотрудники, сковали мне руки за спиной и подвесили за наручники. Такое подвешивание причиняет страшную боль в запястьях, кроме того, выкручиваются локтевые суставы и чувствуешь дикую боль в спине. Так я висел полчаса. Потом сняли с меня трусы и сказали, что сейчас приведут другого заключенного и он меня изнасилует, если я не соглашусь прекратить голодовку. После этого — привели к Коссиеву в его кабинет, где он в присутствии других сотрудников сказал: «Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться — тебя убьют и закопают за забором». Потом избивали регулярно, по несколько раз в день. Постоянные избиения, издевательства, унижения, оскорбления, невыносимые условия содержания — все это происходит и с другими заключенными.

Все дальнейшие взыскания и выдворения в ШИЗО были сфабрикованы и основаны на откровенной лжи. Все видеозаписи, на которых мне объявляли взыскания — постановочные: перед тем, как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать — не спорить, не возражать, смотреть в пол. Иначе говорили, что убьют, и никто об этом не узнает, потому что никто даже не в курсе, где я нахожусь. Я не могу отправлять письма, минуя администрацию, а администрация обещала меня убить в случае, если я буду писать жалобы. Настя, в моем первом письме из ИК-7 я писал тебе про ЕСПЧ, чтобы обойти цензуру и дать хоть малейший намек о том, что у меня не все в порядке и мне требуется помощь (ни одно из писем Ильдара из колонии мне не пришло. — прим. Анастасии Зотовой).

Я прошу тебя опубликовать это письмо, поскольку в этой колонии — настоящая информационная блокада, и я не вижу других возможностей ее прорвать. Я не прошу меня отсюда вытаскивать и переводить в другую колонию: я неоднократно видел и слышал, как избивают других осужденных, поэтому совесть не позволит мне отсюда бежать — я собираюсь бороться, чтобы помочь остальным. Я не боюсь смерти, и больше всего боюсь не выдержать пыток и сдаться.

Если в России еще не уничтожен «Комитет против пыток», я прошу их помочь в обеспечении права на жизнь и безопасность для меня и других заключенных. Я прошу предать гласности информацию о том, что майор Коссиев напрямую угрожает убийством за попытки жаловаться на происходящее. Я буду рад, если ты найдешь адвоката, который сможет постоянно находиться в Сегеже и оказывать юридическую поддержку.

Время играет против меня. Видеозаписи с камер наблюдения доказали бы и пытки, и избиения, но на то, что они сохранились, остается все меньше и меньше шансов. Если меня сейчас снова подвергнут пыткам, избиениям и изнасилованиям, я вряд ли продержусь больше недели. В случае в моей внезапной скорой смерти тебе могут сказать, что причиной тому стало самоубийство, несчастный случай, выстрел при попытке побега или драка с другим заключенным, но это будет ложью, это будет спланированное администрацией убийство с целью убрать свидетеля и жертву пыток.

Люблю тебя и надеюсь когда-нибудь увидеть. Твой Ильдар.
Далее
Посты дня
Грабли
blogВидади Аббасов    22.12 15:14 |  число просмотров 375
Грабли В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
 
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить"
blogAnna Veduta    21.12 17:02 |  число просмотров 1314
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить" Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
 
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка
blogalex-lebedev    21.12 16:52 |  число просмотров 769
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка "Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
 
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
blogМарина Давыдова    21.12 16:47 |  число просмотров 482
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
 
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями
blogNavalny    21.12 15:32 |  число просмотров 886
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
 
все записи

Выбор редактора
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist    21.12 14:31 |  число просмотров 398
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
Прощай, Андрей...
www.facebook.com    20.12 14:26 |  число просмотров 895
Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин    20.12 14:17 |  число просмотров 997
Чисто журналистское верхоглядство Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1869
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3181
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 5979
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1127
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3038
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012